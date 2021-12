Volley | Champions League 2022 | Novara vince 3-0 a Mosca ed è prima nel girone

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Igor Gorgonzola3-0 (25-20, 25-21, 25-23) sul campo della Dinamonella sfida valevole per la terza giornata della Pool C di Cev2021/difemminile. Le ragazze di coach Lavarini scendono in campo determinate e concedono poco alle avversarie. Le russe provano a sfruttare un momento di difficoltà diper rientrare nel terzo parziale, ma l’ingresso di Herbots è decisivo per chiudere rapidamente la partita che regala il primo posto nelalle azzurre. Da sottolineare la grande prestazione del libero Eleonora Fersino: 91% di ricezione positiva (84% la perfetta) che si aggiunge alle grandi difese fatte. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: ...

Eurosport_IT : Che spettacolo questa Igor Gorgonzola Novara! ???? #EurosportVOLLEY | #CEV | #CLVolleyW | @IGOR_Volley - sportface2016 : #volley #CLvolleyW 2021/2022; #Novara vince 3-0 a #Mosca ed è prima nel girone - zazoomblog : LIVE – Mosca-Novara 0-1 (20-25 3-5): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Mosca-Novara #(20-25 #3-5):… - zazoomblog : LIVE – Mosca-Novara 18-20: gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Mosca-Novara #18-20: #gironi - StampaNovara : Volley, la Igor nel gelo di Mosca a caccia del primato di Champions: “Puntiamo al colpaccio” -

