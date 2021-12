Vivo Watch 2 ufficiale: ha il supporto eSIM e tanta batteria da sfruttare (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, mercoledì 22 dicembre, è stato svelato il Vivo Watch 2 durante un evento di presentazione insieme allo smartphone Vivo S12 Pro. L’orologio intelligente del brand cinese è giunto alla seconda generazione: vediamo insieme come si presenta e quali sono le principali caratteristiche tecniche. Sicuramente tra le novità clou del wearable quella che spicca maggiormente è il supporto eSIM, grazie al quale la connettività (oltre al Bluetooth 5.2 LE) consente di utilizzare un collegamento cellulare LTE. Per quanto riguarda il design, il dispositivo presenta un quadrante classico circolare; la cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L e il cinturino in gomma è flessibile e comodo da utilizzare. Il prodotto, inoltre, è dotato di una fibbia giapponese che lo rende un perfetto mix di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, mercoledì 22 dicembre, è stato svelato il2 durante un evento di presentazione insieme allo smartphoneS12 Pro. L’orologio intelligente del brand cinese è giunto alla seconda generazione: vediamo insieme come si presenta e quali sono le principali caratteristiche tecniche. Sicuramente tra le novità clou del wearable quella che spicca maggiormente è il, grazie al quale la connettività (oltre al Bluetooth 5.2 LE) consente di utilizzare un collegamento cellulare LTE. Per quanto riguarda il design, il dispositivo presenta un quadrante classico circolare; la cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L e il cinturino in gomma è flessibile e comodo da utilizzare. Il prodotto, inoltre, è dotato di una fibbia giapponese che lo rende un perfetto mix di ...

