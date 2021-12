(Di giovedì 23 dicembre 2021) Andrea e Matteo, ospiti della Casa Bianca per l'annuale concerto di Natale organizzato dalla PBS, si sono esibiti davanti ale alla First Lady Jill sulle note di "Cantique de ...

Advertising

ParliamoDiNews : Virginia Bocelli scherza con il Presidente Biden – Libero Quotidiano #virginia #bocelli #scherza #presidente #biden… - USAnelSud : RT @AmbasciataUSA: ?????????? Un po' di Italia alla Casa Bianca: Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti durante lo speciale natalizio… - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: ?????????? Un po' di Italia alla Casa Bianca: Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti durante lo speciale natalizio… - AmbasciataUSA : ?????????? Un po' di Italia alla Casa Bianca: Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti durante lo speciale nata… - anna30048679 : RT @paradoxMKD: Alla Casa Bianca si sono esibiti Andrea, Matteo e Virginia Bocelli. Biden ha ignorato il suo stesso obbligo di mascherina m… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Bocelli

... come le firme lasciate da Andrea e Matteosulla chitarra regalata al Presidente Americano, e i giochi della piccolanello Studio Ovale. Una foto in particolare ha ricordato uno ...La piccolaha partecipato allo speciale, intonando con il papà Andreal'Alleluja di Cohen nella versione inglese e italiana contenuta nell'ultimo album 'Believe'. Il concerto 'Spirit ...Giovedì, 23 dicembre 2021 Home > aiTv > Virginia Bocelli scherza con il Presidente Biden Washington, 23 dic. (askanews) - Andrea e Matteo Bocelli, ospiti della Casa Bianca per l'annuale concerto di Na ...Andrea Bocelli si è esibito assieme al figlio Matteo e alla figlia Virginia alla Casa Bianca davanti al Presidente degli Usa Joe Biden e alla moglie Jill ...