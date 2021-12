Villa Comunale di Napoli | oggi la riapertura ai cittadini dopo l’incendio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Comune di: da, giovedì 23 dicembre, lariapre al pubblicoil rogo che ha mandato in fiamme alcuni alberi secolari. Tre giorniil rogo che ha mandato in fiamme alcuni alberi secolari, a partire dalla giornata di, giovedì 23 dicembre, ladiriapre al pubblico.

Advertising

AntennaSud : Mesagne, un “Giardino dei Diritti” intorno all’albero danneggiato dai vandali - Maximo25188 : RT @acidfaster: Ogni mattina a #Napoli ci sono persone che si alzano e si chiedono “ma oggi sarà aperta la sfaccimm della villa comunale o… - OCardinal17 : RT @acidfaster: Ogni mattina a #Napoli ci sono persone che si alzano e si chiedono “ma oggi sarà aperta la sfaccimm della villa comunale o… - acidfaster : Ogni mattina a #Napoli ci sono persone che si alzano e si chiedono “ma oggi sarà aperta la sfaccimm della villa com… - cilentonotizie : Aumentano i contagi Covid: chiusa la villa comunale a Salerno. Ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Comunale

Covid a Salerno, aumentano i contagi: chiusa lail 24 e 31 dicembre. Il Covid non dà tregua, i contagi aumentano in città e il Comune di Salerno corre ai ripari. Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un'ordinanza di chiusura della ...Napoli . Da stamane sarà riaperta al pubblico ladi Napoli. È stata, infatti, messa in sicurezza e recintata l'area coinvolta nell'incendio di lunedì che, essendo ancora sotto sequestro da parte della magistratura, sarà controllata, ...A Biancavilla l’amministrazione ha approvato una delibera per la realizzazione di un’area di sgambamento dedicata ai cani.Avvisi: Covid a Salerno, aumentano i contagi: chiusa la villa comunale il 24 e 31 dicembre. Il Covid non dà tregua, i contagi aumentano..