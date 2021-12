VIDEO Milan, Ibrahimovic sempre “decisivo”: i numeri dei rossoneri con e senza Zlatan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel segno di Zlatan: rossoneri imbattuti senza Ibrahomovic, ma quando scende in campo lo svedese guida le rimonte. Con lui il Milan ha recuperato punti contro Hellas Verona, Bologna, Inter e Udinese Leggi su mediagol (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel segno diimbattutiIbrahomovic, ma quando scende in campo lo svedese guida le rimonte. Con lui ilha recuperato punti contro Hellas Verona, Bologna, Inter e Udinese

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - acmilan : ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel… - RevueltaJoaqo : RT @ParidePasta: Il Milan l'ha risolta grazie all'intuizione di Pioli su Kessie ed alla caparbietà dei singoli... Ma ONORE all'????????????, al… - Mediagol : VIDEO Milan, Ibrahimovic sempre “decisivo”: i numeri dei rossoneri con e senza Zlatan -