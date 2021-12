VIDEO/ Goggia: “Al Quirinale emozione fortissima, ci ho messo il cuore” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La portabandiera azzurra Sofia Goggia al Quirinale per l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella: "Ho la fobia del Covid" Leggi su golssip (Di giovedì 23 dicembre 2021) La portabandiera azzurra Sofiaalper l'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella: "Ho la fobia del Covid"

Advertising

Eurosport_IT : MA CHE GARA HA FATTO SOFIA GOGGIA?! ?????? Siete pronti? C'è da trattenere il fiato nella sua discesa in Val d'Isere… - Coninews : Una vittoria di cuore. ?? In Val d'Isere @goggiasofia centra il terzo successo stagionale in discesa e allunga a se… - Eurosport_IT : PROVATE A FERMALA SE CI RIUSCITE! ?? Dopo la discesa libera Sofia Goggia si prende anche il SuperG di Val-d'Isère:… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Olimpiadi, Sofia Goggia a Mattarella: Ho nel cuore le sue parole - isamiccoli52 : RT @LaStampa: Pechino 22,l'emozionante discorso di Sofia Goggia:'Presidente Mattarella porto le sue parole nel cuore quando mi spronò ad an… -