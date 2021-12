Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021)DEL 23 DICEMBREORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA TRAFFICO SOSTENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ABBIAMO CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASSIA E CASSIA BIS E PROPRIO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SULLA VIA TIBURTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA APPIA IN DIREZIONESI STA IN FILA TRA VIA DI FIORANELLO E IL RACCORDO ANULARE SULLA VIA PONTINA SEGNALIAMO ...