“Vi dico che…”: Donnarumma, il messaggio di Buffon gela il Milan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gigi Buffon ha rinvito il suo ritiro e incoronato ‘Gigio’ Donnarumma: “Può distinguersi nel giro di un anno rispetto agli altri” A 43 anni, Gianluigi Buffon non ha ancora nessuna voglia di smettere. Il portiere ha parlato attraverso un’intervista concessa al media americano di lingua spagnola “TUDN” ha svelato il suo segreto. “Non aver vinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gigiha rinvito il suo ritiro e incoronato ‘Gigio’: “Può distinguersi nel giro di un anno rispetto agli altri” A 43 anni, Gianluiginon ha ancora nessuna voglia di smettere. Il portiere ha parlato attraverso un’intervista concessa al media americano di lingua spagnola “TUDN” ha svelato il suo segreto. “Non aver vinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - barbierichef : Ragazzi siamo in bolla! La nuova stagione di #MasterChefIt è iniziata col botto, io ve l’avevo detto. Per stasera a… - elio_vito : ?2??3?? dicembre ?1??7?? Consiglio dei Ministri sulle nuove misure anticovid per le festività ?1??8?? Aula Senato s… - CoolestGuy69420 : @weasIeydivino io dico quello che mi pare. sium - madeinanxiety : @enfantdelair no dico che manca solo Napoli non che è successo anche a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : dico che… Fiorentina-Napoli, i tweet di Anna Trieste ilmattino.it