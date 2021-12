Vezzali: «FFP2 allo stadio? Misura che ho caldeggiato, ora le società intensifichino i controlli» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione Queste le parole del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, riportate dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, in merito alle decisioni del Governo sulle nuove misure di contenimento del contagio da Covid, che riguardano anche gli eventi sportivi e la sicurezza negli stadi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherinaper assistere agli eventi sportivi. In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo allesportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati iper contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione Queste le parole del SottosegretarioSport Valentina, riportate dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, in merito alle decisioni del Governo sulle nuove misure di contenimento del contagio da Covid, che riguardano anche gli eventi sportivi e la sicurezza negli stadi. L'articolo ilNapolista.

