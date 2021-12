Ventimiglia | consigliere di Fdi accusato di aver fatto il saluto romano Lui nega | “Chiedevo la parola”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) A, undi maggioranza di Fratelli d’Italia, Ino Isnardi, èdiilin consiglio comunale. A denunciare l’episodio è Giuseppe Palmero, collega di maggioranza eletto con la lista Scullino sindaco. “Nessun. Visto che il presidente del Consiglio comunale non mi dava la, ho alzato la mano per chiederla” si giustifica così Isnardi. La vicenda ha inizio quando Palmero, difendendo il sindaco sull’attività svolto per combattere il Covid – 19, pronuncia unascurrile. A quel punto viene interrotto dal presidente del Consiglio comunale, Andrea Spinosi, e si scusa: “Non posso essere continuamente interrotto quando in aula ci si ...

... adesso è dal consiglio comunale diche arriva l'immagine, ripresa dalle videocamere, ... vogliamo vedere chiaro in quanto è accaduto, tanto più che il fatto è stato motivato dal...- Ancora polemiche per il presunto saluto romano nell'aula del Consiglio comunale da parte di undi Fratelli d'Italia. A commentare la notizia anche l'ANPI Liguria con una nota:...È polemica nel consiglio comunale di Ventimiglia per il gesto del consigliere di Fratelli d’Italia, Ino Isanardi, che avrebbe fatto per due volte il saluto romano in aula. "Nessun saluto romano. Visto ...Manca la capacità di risolvere i problemi in valle Roya senza crearne di peggiori in valle Vermenagna'. Sono infatti terminati i lavori di ripristino a sud di Breil, dopo gli importanti danni causati ...