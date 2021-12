Venezia, l’hotel Palladio affittato per 60 anni dall’ente comunale al gruppo Bauer: l’Anac indaga sulla violazione del termine trentennale (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha acceso un faro su un’operazione immobiliare sospetta, la concessione in affitto per sessant’anni dell’hotel Palladio, sull’isola Veneziana della Giudecca, alla società Bauer, già titolare dell’omonimo albergo sul Canal Grande. A stipulare due contratti trentennali a distanza di tre giorni uno dall’altro è stato l’Ipav, ente pubblico proprietario dell’enorme edificio – nato dalla fusione di diverse case di riposo – e di un patrimonio edilizio notevole nel centro storico della città. Anac ha chiesto al presidente Luigi Polesel la documentazione riguardante la stipula, per chiarire alcuni aspetti opachi: su tutti il possibile aggiramento della legge che pone un termine di trent’anni alla durata dei contratti d’affitto. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha acceso un faro su un’operazione immobiliare sospetta, la concessione in affitto per sessant’del, sull’isolana della Giudecca, alla società, già titolare dell’omonimo albergo sul Canal Grande. A stipulare due contratti trentennali a distanza di tre giorni uno dall’altro è stato l’Ipav, ente pubblico proprietario dell’enorme edificio – nato dalla fusione di diverse case di riposo – e di un patrimonio edilizio notevole nel centro storico della città. Anac ha chiesto al presidente Luigi Polesel la documentazione riguardante la stipula, per chiarire alcuni aspetti opachi: su tutti il possibile aggiramento della legge che pone undi trent’alla durata dei contratti d’affitto. La ...

Advertising

nuova_venezia : Ca’ da Mosto, tolti i ponteggi: arriva l’hotel Venice Venice - SanDaniele17 : @WonderJess_ Si si, per l'ultimo i prezzi sono rialzati in modo da guadagnarci il più possibile. Non saprei neanche… - Luna_di_Venezia : @Anila_Ballata @TaniuzzaCalabra Sono troppo lontano ????????????? però ho mangiata quella dell'Hotel Sacher a Salisburgo… - nuova_venezia : La curiosa storia di un complesso che era patrimonio dell’istituto per anziani e che ora diventa l’albergo di Lusso… - jhonquipresente : Dopo due anni riesco a fare il regalo di laurea alla mia ragazza: weekend a Venezia per il suo compleanno, il suo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia l’hotel Venezia, l’hotel Palladio affittato per 60 anni dall’ente comunale al gruppo Bauer: l’Anac… Il Fatto Quotidiano