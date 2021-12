Vaticano | il 4 settembre 2022 Bergoglio proclamerà beato Giovanni Paolo I

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Città del– Ora è ufficiale: il 4a San Pietro, Papa FrancescopapaI. La notizia è stata comunicata al vescovo di Belluno-Feltre, Renato Marangoni, da parte del cardinale Marcello Semeraro, prefetto delle cause dei Santi. “Ha il sapore dei pranzi delle feste, traspira il clima festoso di casa e giunge come lieta notizia la chiamata telefonica del prefetto delle cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro. Le parole – scrive il vescovo- sono immediate e allargano il cuore: ’Caro vescovo Renato, ho pensato di chiamare per telefono e dire subito a voce quanto dovrei fare per lettera che non so quando arriverà in questi giorni di festa. Mi è stata comunicata la data in cui Papa Francesco a San Pietro in Roma ...