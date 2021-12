Variante Omicron | Zangrillo | “Gente a casa per paura | ma così Italia sempre più povera”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) No al clima di terrore sulla. “Lasta a, haad andare nei negozi perché è stato detto e scritto che se si va fuori si prende lae si muore, invece è assolutamente falso”, dice a ‘Notizie.com’ il professor Alberto, primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano. “Qui se non ci diamo tutti una regolata, ma soprattutto voi media, l’diventa una Paese povero edi più, fino a quando non diventeremo l’oggetto dello shopping di altri paese che sono stati più intelligenti e competenti di noi”, osserva. “Lo sa dove sono in questo momento? Sono in uno dei più bei negozi di Milano, ma è desolatamente e completamente vuoto”, dice ...

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - emenietti : i vaccini salvano vite. - kartesen : RT @ProItalia_org: L'invasione della variante #Omicron non trova impreparato il Governissimo, che con un geniale diversivo ha attirato il v… - Andrea_Cerbone : RT @ProItalia_org: L'invasione della variante #Omicron non trova impreparato il Governissimo, che con un geniale diversivo ha attirato il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

...dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere a crescita casi che riscontriamo nelle ultime giornate e che è figlia soprattutto dell'arrivo nel nostro Paese dellaIl rischio di essere ricoverati in ospedale a causa delladel Covid è fino al 70% inferiore rispetto allaDelta. Lo affermano le autorità sanitarie britanniche. Alla stima sul livello di pericolosità rappresentata daè ...Arriva il nuovo decreto anti-omicron. Il governo mette in campo nuove misure per fermare l'impennata di contagi (oggi record da inizio pandemia con 44.595 nuovi casi) specialmente in vista ...Scienza e Tecnologia - Viaggi all'estero e variante Omicron, le ultime .... Per quanto riguarda il rientro in Italia, fino al 31 gennaio tutti i non vaccinati non solo dovranno fare un tampone prima ...