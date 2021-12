Variante Omicron, Zangrillo contro scienziati e giornalisti ‘innamorati del covid’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il professor Alberto Zangrillo contro gli scienziati e i giornalisti “innamorati del covid 19”. Il primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, con un tweet, critica l’approccio di esperti e media nella gestione dell’epidemia covid, in particolare in relazione alla Variante Omicron. “Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli ‘scienziati’ e ai ‘giornalisti innamorati del covid 19?”, twitta Zangrillo, che utilizza l’hashtag #paranoia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il professor Albertoglie i“innamorati del covid 19”. Il primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, con un tweet, critica l’approccio di esperti e media nella gestione dell’epidemia covid, in particolare in relazione alla. “Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli ‘’ e ai ‘innamorati del covid 19?”, twitta, che utilizza l’hashtag #paranoia. L'articolo proviene da Italia Sera.

