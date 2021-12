Variante Omicron | l’indagine dell’Iss | “Presto sarà dominante in Italia”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – Lainrappresenta oggi circa il 28% dei contagi e si avvia ad essere. Il quadro covid, con forti variazioni da regione a regione, è delineato dalla stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti perrapida del 20 dicembre, come comunica l’Istituto superiore di sanità (Iss) in una nota. L’analisi – precisa l’Iss – si è basata su circa 2mila tamponi raccolti in 18 regioni e province autonome, in cui sono stati considerati come possibili positivi aquei campioni in cui risultava mancante uno dei tre geni che normalmente viene ricercato nei test diagnostici molecolari (cosiddetto S gene dropout) o altri test di screening per escludere la presenza dellaDelta, al ...

Filtrano le prime indiscrezioni sulle nuove restrizioni che adotterà il Consiglio dei Ministri per combattere ladel Covid - 19 , in particolare sulle nuove norme riguardanti gli eventi sportivi. Nuove norme anti - Covid: capienza stadi resta al 75% Tra le novità viene previsto l' obbligo di ...Roma " Con 36mila casi in 24 ore, nuovo record della quarta ondata, e la(oggi al 28.8% di diffusione) che apre una fase nuova" della pandemia, va presa ogni precauzione possibile" per fermare la corsa del virus. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Lufthansa, prima compagnia aere europea, annullera' il 10% dei voli programmati questo inverno a causa della diffusione della variante Omicron del ...In Lombardia la variante Omicron sale al 40% E' in continua crescita la diffusione della variante Omicron in Lombardia e colpisce circa il 40% dei nuovi positivi al covid. È quanto emerge da un report ...