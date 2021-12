Variante Omicron Italia, Brusaferro: “Prossime settimane sarà prevalente” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Variante Omicron si diffonde sempre più in Italia. “Nelle terapie intensive la crescita è lenta, ma continua in tutto il Paese” e l’Rt si mantiene al di sopra di uno” dice Silvio Brusaferro in conferenza stampa a palazzo Chigi. Grazie alla flash survey “è possibile fare una stima sulla prevalenza della circolazione di Omicron, si attesta un po’ sopra il 28% e marca come questa Variante cresca in modo rapido”, sottolinea il presidente dell’Iss. Una crescita che fa pensare a un “raddoppio in due giornate” quindi si può stimare che la Variante Omicron sarà “dominante nelle Prossime settimane”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021)si diffonde sempre più in. “Nelle terapie intensive la crescita è lenta, ma continua in tutto il Paese” e l’Rt si mantiene al di sopra di uno” dice Silvioin conferenza stampa a palazzo Chigi. Grazie alla flash survey “è possibile fare una stima sulla prevalenza della circolazione di, si attesta un po’ sopra il 28% e marca come questacresca in modo rapido”, sottolinea il presidente dell’Iss. Una crescita che fa pensare a un “raddoppio in due giornate” quindi si può stimare che la“dominante nelle”. L'articolo proviene daSera.

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - emenietti : i vaccini salvano vite. - Roby848484 : RT @niccobiancalani: @Roby848484 @cesololinter_19 In Sudafrica dopo aver ormai accertato che la variante Omicron è very mild il ministero d… - giulianol : RT @ProItalia_org: L'invasione della variante #Omicron non trova impreparato il Governissimo, che con un geniale diversivo ha attirato il v… -