Variante Omicron | Iss | “Responsabile del 28% dei contagi e crea focolai estesi Presto sarà dominante | i casi raddoppiano ogni 2 giorni”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Laal momento in Italia rappresenta più o meno il 28 per cento dei, ma “con forti variabilità regionali“. A dirlo è l’Istituto superiore di sanità alla luce dei risultati dell’indagine condotta lunedì su un campione di circa 2mila tamponi raccolti in 18 regioni. La, sottolinea l’Iss, è in “forte crescita“. I risultati sono preliminari, precisa l’istituto, ma come spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro “la grande velocità di diffusione della, che sembra daremoltoin breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come sta già avvenendo in diversi altri Paesi europei”. “In base ai dati disponibili – aggiunge Brusaferro – le armi a disposizione sono la vaccinazione, con la terza dose ...

L'aspetto più preoccupante è l'improvvisa impennata di contagi, attribuibile in parte anche alla circolazione della. Solo ieri, i nuovi casi in città sono stati 4.640. Mentre si ...