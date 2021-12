Variante Omicron in serie B, rinviate le gare del 26 e del 29 dicembre. Ecco quando si giocano i recuperi (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'assemblea di Lega che si è tenuta stamattina ha scelto di congelare (e rinviare a data da destinarsi) i due turni di fine anno previsti in serie B. Vacanze anticipate, dunque, per le tre squadre ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'assemblea di Lega che si è tenuta stamattina ha scelto di congelare (e rinviare a data da destinarsi) i due turni di fine anno previsti inB. Vacanze anticipate, dunque, per le tre squadre ...

