Variante Omicron | i casi raddoppiano ogni due giorni L’Iss | «Presto diventerà maggioritaria»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Laè al 28,7% del totale deiin Italia. E a breve. Questi i risultati della survey dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla nuova variazione dopo l’analisi basata su 2 mila tamponi raccolti in 12 regioni. «In Italia è in forte crescita la percentuale della, che da una stima basata sulle analisi preliminari dei tamponi raccolti per l’indagine rapida del 20 dicembre potrebbe essere intorno al 28%, ma con forti variabilità regionali», fa sapere. L’istituto spiega anche che confrontando i risultati della flash survey condotta con la raccolta dei campioni il 6 dicembre e quelli diffusi oggi con la stima preliminare al 28%, il tempo di raddoppio della ...

ROMA - Sono ore importanti per decretare i nuovi provvedimenti per arginare il brusco aumento di contagi da Covid - 19 (dovuto alla) delle ultime settimane. Dalla cabina di regia di Palazzo Chigi emergono dettagli sulle ipotetiche nuove restrizioni che vedono protagonista la mascherina di tipo Ffp2 : infatti, da ...ROMA - Dalla cabina d regia di Palazzo Chigi iniziano a filtrare notizie sui prossimi provvedimenti del Governo per contendere la nuova ondata di contagi coronavirus dovuta alla. Il ruolo della mascherina Ffp2 sarebbe al centro dei nuovoi provvedimenti: scatterà l' (pure in zona bianca) e, anche, l' obbligo della Ffp2 al cinema, teatri, eventi sportivi e ...Si è conclusa l'attesa riunione della cabina di regia sulle nuove normative sul Covid, visto l'arrivo in Italia della variante Omicron. Nel pomeriggio ci sarà il Consiglio dei Ministri per varare ...