Vanno dall’avvocato per la separazione | poi il marito accoltella la moglie

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dovevano separarsi,. Erano andatiper firmare le pratiche, ma all’uscita l’uomo, 41 anni e di nazionalità marocchina, hato la, americana di 37 anni. È successo a Padova, nella serata di mercoledì, nell’androne del palazzo in via Ugo Foscolo. La vittima, prima di crollare a terra, è riuscita a mettersi in salvo nell’ufficio della legale che ha poi riferito alla polizia elementi utili per le indagini. L’uomo, invece, avrebbe tentato la fuga prima di costituirsi poco dopo, una volta essersi imbattuto in una volante della polizia nei pressi della stazione, come raccontato dal Corriere della Sera. Ora è in carcere con l’accusa di tentato omicidio, mentre la donna è in ospedale, in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita. Il gesto probabilmente era ...