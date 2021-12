Valeria Marini lascia la casa del GF Vip, colpo di scena: si viene a sapere solo ora (Di giovedì 23 dicembre 2021) Valeria Marini lascia IL GF VIP PRIMA DEL TEMPO? Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia secondo la quale Nathaly Caldonazzo avrebbe un contratto a tempo per il Grande Fratello Vip. O almeno questo è ciò che viene detto sul web. Non si sa se sia cosa vera oppure no. Secondo quanto rivelano i rumor, però, la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia sarebbe sono di un mese. Questo perché tra non molto sembrerebbe avere un lavoro che l’attende al di fuori. Cosa accadrà? Lo scopriremo solo più avanti. In queste ore, inoltre, è venuto fuori da un altro utente del web che anche Valeria Marini potrebbe fare lo stesso. Secondo quanto riporta un anonimo sul profilo Instagram di Deianira Marzano, la showgirl dovrebbe passare il Capodanno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 dicembre 2021)IL GF VIP PRIMA DEL TEMPO? Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia secondo la quale Nathaly Caldonazzo avrebbe un contratto a tempo per il Grande Fratello Vip. O almeno questo è ciò chedetto sul web. Non si sa se sia cosa vera oppure no. Secondo quanto rivelano i rumor, però, la sua permanenza nellapiù spiata d’Italia sarebbe sono di un mese. Questo perché tra non molto sembrerebbe avere un lavoro che l’attende al di fuori. Cosa accadrà? Lo scopriremopiù avanti. In queste ore, inoltre, è venuto fuori da un altro utente del web che anchepotrebbe fare lo stesso. Secondo quanto riporta un anonimo sul profilo Instagram di Deianira Marzano, la showgirl dovrebbe passare il Capodanno ...

Advertising

GioCellRed : Questa conversazione a tre tra Alessio, Opinionistaweb e Spirito creata in due minuti e basata sulle lezioni di sed… - Daniela_Liotti : @GrandeFratello #Valeria marini sei un mito, la tua umanità e bontà la rende unica!!! Poi è troppo simpatica!!! - Ilsuperbo89 : Urtis e la Marini non possono uscire, son troppo divertenti, funzionano alla grande al #Gfvip. Lui che corre coi ta… - raffael22857987 : Sto rivalutando la pronuncia di valeria Marini #oggièunaltrogiorno - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2021/ Eva Grimaldi e Valeria Marini, scintille in cucina -