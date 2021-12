Valentino Rossi e il matrimonio con la Ferrari: le ultime novità (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il manager romano ha fatto un riassunto di un 2021 da ricordare: 'Questa è la stata la stagione più vincente in assoluto della Ferrari nell'Endurance, non ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il manager romano ha fatto un riassunto di un 2021 da ricordare: 'Questa è la stata la stagione più vincente in assoluto dellanell'Endurance, non ...

Advertising

CBaldello : @Cassallaenfresa Mini Valentino Rossi... - Magda_mavi : RT @Dio: Su Instagram ho cambiato nome in dio.gram, e ho appena scoperto che il social non vuole che si metta 'gram' nel nome utente. Davve… - 801_243 : RT @gponedotcom: Graziano Rossi lascia l’Ospedale e fa ritorno a casa: Gli esami a cui si è sottoposto il papà di Valentino non hanno risco… - vale46f1ferrari : RT @SkySportMotoGP: Valentino Rossi, il padre Graziano dimesso dall'ospedale #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - _assaraj : Valentino Rossi -