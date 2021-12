Valentina Giacinti entra nel team rosa di Eat Pink

(Di giovedì 23 dicembre 2021), attaccante della nazionale italiana,finalmente a far parte deldi Eat; un brand innovativo che promuove la carnemagra di suino come alimento dalle proprietà nutrizionali eccellenti se inserite all’interno di una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Eatha deciso di sponsorizzarein quanto si identifica completamente L'articolo

(AD) "è la giocatrice che conta più tiri nello specchio (22, almeno quattro più di qualsiasi altra) nel girone d'andata. Inoltre, solo Daniela Sabatino (otto) ...Linda Tucceri si è allenata solo venerdì,è rimasta ferma negli ultimi tre giorni, oggi ha provato, è andata dentro ed è stata grande perché ha giocato tutta la partita nonostante ...Valentina Giacinti, attaccante della nazionale italiana, entra finalmente a far parte del Team Rosadi Eat Pink; un brand innovativo che promuove la carne rosa magra di suino come alimento dalle propri ...È Daniela Sabatino la regina delle marcatrici al termine del girone d'andata di Serie A Femminile: l'attaccante della Fiorentina comanda infatti la classifica per realizzatrici ...