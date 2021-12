Vaccino Novavax, “da gennaio disponibile in Italia” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Vaccino di Novavax, approvato ieri dall’Aifa, sarà disponibile in Italia “a partire da gennaio” e sarà “uno strumento ideale per i Paesi dove è difficile mantenere la catena del freddo” inoltre “è molto maneggevole, da conservare in frigo e per diversi mesi”. Lo dice intervistata sul Corriere della Sera Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, direttore del centro di ricerca e valutazione dei farmaci dell’Iss Secondo la Popoli, Novavax “ha mostrato un’efficacia del 90% in diversi e ampi studi clinici, testato su 50 mila volontari, 30 mila dei quali hanno ricevuto il Vaccino. È stato provato anche sugli anziani. L’efficacia si mantiene costante negli ultra 65enni. Nessun evento avverso preoccupante”. Riguardo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildi, approvato ieri dall’Aifa, saràin“a partire da” e sarà “uno strumento ideale per i Paesi dove è difficile mantenere la catena del freddo” inoltre “è molto maneggevole, da conservare in frigo e per diversi mesi”. Lo dice intervistata sul Corriere della Sera Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, direttore del centro di ricerca e valutazione dei farmaci dell’Iss Secondo la Popoli,“ha mostrato un’efficacia del 90% in diversi e ampi studi clinici, testato su 50 mila volontari, 30 mila dei quali hanno ricevuto il. È stato provato anche sugli anziani. L’efficacia si mantiene costante negli ultra 65enni. Nessun evento avverso preoccupante”. Riguardo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Novavax, tecnologia antica per il nuovo vaccino. Immunizzante proteico senza ingegneria genica. #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera di Aifa al vaccino antiCovid Novavax. Negli over 18 efficacia del 90% nel prevenire la malattia #ANSA - AurelianoStingi : Questa settimana Novavax è stato approvato da EMA come quinto vaccino contro la Covid19 in Europa. Lunedi su… - TommyBrain : Visione TV:Novavax, il vaccino “retrò” per novax nostalgici (però poi vi tocca il mRna lo stesso) - IacobellisT : Visione TV:Novavax, il vaccino “retrò” per novax nostalgici (però poi vi tocca il mRna lo stesso) -