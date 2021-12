Vaccino Novavax “da gennaio disponibile in Italia” (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – Il Vaccino di Novavax, approvato ieri dall’Aifa, sarà disponibile in Italia “a partire da gennaio” e sarà “uno strumento ideale per i Paesi dove è difficile mantenere la catena del freddo” inoltre “è molto maneggevole, da conservare in frigo e per diversi mesi”. Lo dice, intervistata sul Corriere della Sera, Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, direttore del centro di ricerca e valutazione dei farmaci dell’Iss Secondo la Popoli, Novavax “ha mostrato un’efficacia del 90% in diversi e ampi studi clinici, testato su 50 mila volontari, 30 mila dei quali hanno ricevuto il Vaccino. È stato provato anche sugli anziani. L’efficacia si mantiene costante negli ultra 65enni. Nessun evento avverso preoccupante”. ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA – Ildi, approvato ieri dall’Aifa, saràin“a partire da” e sarà “uno strumento ideale per i Paesi dove è difficile mantenere la catena del freddo” inoltre “è molto maneggevole, da conservare in frigo e per diversi mesi”. Lo dice, intervistata sul Corriere della Sera, Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, direttore del centro di ricerca e valutazione dei farmaci dell’Iss Secondo la Popoli,“ha mostrato un’efficacia del 90% in diversi e ampi studi clinici, testato su 50 mila volontari, 30 mila dei quali hanno ricevuto il. È stato provato anche sugli anziani. L’efficacia si mantiene costante negli ultra 65enni. Nessun evento avverso preoccupante”. ...

