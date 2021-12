Vaccino | in Bergamasca superate le 310 000 somministrazioni della terza dose

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono oltre 310.000 – per la precisione 313.773 – le terze dosi dianti Covid19 somministrate dal 20 settembre a mercoledì 22 dicembre in provincia di Bergamo. Un grande risultato, frutto dell’impegno sinergico di un sistema composto dalle tre Aziende socio sanitarie territoriali, dalla cooperativa Iml, dagli ospedali privati, cui si aggiungono le farmacie, le Rsa e le Rsd, nonché le vaccinazioni domiciliari sia tramite i medici di medicina generale sia attraverso l’Adi (assistenza domiciliare integrata), coordinati dall’Agenzia di tutelasalute di Bergamo che, attraverso il direttore generale Massimo Giupponi, esprime “gratitudine a ciascun attore del sistema sanitario territoriale, pubblico e privato, che ha dato vita a un’azione congiunta di grande efficacia come questi numeri stanno a dimostrare. Ancora una volta, e una volta di più, ...

Vaccino anti-Covid: dal 20 settembre in Bergamasca somministrate 253.772 terze dosi

Cinque nuovi casi di variante Omicron in Lombardia: le diagnosi sono localizzate nella, e sono state rese note dall'Ats di Bergamo. Sale così a un totale di 15, per ora, il ...dosi di,...Dal 20 settembre, in provincia di Bergamo, sono state somministrate 253.772 terze dosi dianti - Covid, di cui 12.608 nella sola giornata di ieri, giovedì 16 dicembre. A fare il punto sulle ultime fasi della campagna vaccinale è stata l'Ats di Bergamo, sottolineando l'importanza di ...Sono oltre 310 mila - per la precisione 313.773 - le terze dosi di vaccino anti Covid19 somministrate dal 20 settembre a ieri, 22 dicembre, in provincia di Bergamo. Un grande risultato, frutto dell’im ...E' il risultato della sinergia tra Ats Bergamo e le Asst coinvolte (Papa Giovanni XXIII, Bergamo Ovest e Bergamo Est) ed Iml.