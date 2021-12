Vaccino anti Covid, proroga certificati esenzione vaccinazioni fino al 31 gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il ministero della salute ha prorogato con una circolare i certificati di esenzione alla vaccinazione anti Covid fino al 31 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il ministero della salute hato con una circolare idialla vaccinazioneal 312022. L'articolo .

lorepregliasco : AIFA sta valutando l'anticipo della terza dose del vaccino anti-Covid da 5 a 3 mesi, riferiscono le agenzie - Agenzia_Ansa : Con Novavax sono 5 i vaccini anticovid autorizzati in Italia. E' prodotto con una nuova tecnologia, non ha bisogno… - zaiapresidente : ?? Grazie di cuore a Federica Pellegrini per aver prestato il suo volto alla campagna della Regione del Veneto per l… - FabrizioPerfumo : RT @byoblu: Il Comitato Internazionale per l'Etica della Bioetica ha pubblicato il primo parere contro l'obbligo vaccinale e chiede al Gove… - Eman07460682 : RT @christian_fsi: Oh! Finalmente è uscito il #Novavax. Un altro vaccino anti-covid di cui non me ne frega un cazzo. -