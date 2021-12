“Vaccini scaduti”: così la Nigeria distrugge un milione di dosi AstraZeneca (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic – “Non saremo al sicuro finché non lo sarà tutto il mondo”. così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ad agosto scorso metteva le mani avanti sui Vaccini anti Covid. Il succo era: non basta somministrarli nel cosiddetto “mondo ricco”, se poi quello povero resta scoperto. Da allora si è innescato un acceso dibattito sulla questione, emerso in particolare con la variante Omicron che secondo alcuni sarebbe spuntata a causa delle mancate vaccinazioni in Africa. Posto che davvero le cose stiano così, al netto cioè dell’incertezza che ancora regna sovrana su questo tema, fa strabuzzare gli occhi quanto accaduto in Nigeria. La nazione più popolosa del continente nero, nonché la settima del mondo per popolazione, ha infatti distrutto un milione di dosi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic – “Non saremo al sicuro finché non lo sarà tutto il mondo”.Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità, ad agosto scorso metteva le mani avanti suianti Covid. Il succo era: non basta somministrarli nel cosiddetto “mondo ricco”, se poi quello povero resta scoperto. Da allora si è innescato un acceso dibattito sulla questione, emerso in particolare con la variante Omicron che secondo alcuni sarebbe spuntata a causa delle mancate vaccinazioni in Africa. Posto che davvero le cose stiano, al netto cioè dell’incertezza che ancora regna sovrana su questo tema, fa strabuzzare gli occhi quanto accaduto in. La nazione più popolosa del continente nero, nonché la settima del mondo per popolazione, ha infatti distrutto undi...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini scaduti La Nigeria distrugge più di 1 milione di vaccini Covid scaduti Il ministro della Sanità Osagie Ehanire ha affermato, in linea con quanto reso noto da Shuaib, che la Nigeria non accetterà più vaccini con una breve durata di conservazione, citando a tal proposito ...

La Nigeria sotterra i vaccini scaduti di Astrazeneca La Nigeria manda al macero e sotterra più di 1 milione di vaccini scaduti. " Voglio garantire ad ogni nigeriano che gli eroi di oggi sono in realtà gli operatori sanitari di prima linea - spiega Faisal Shuaib , direttore esecutivo della National Primary ...

Svitto, iniettati vaccini scaduti RSI.ch Informazione Nigeria, distrutto un milione di dosi di AstraZeneca: "Erano scadute" ABUJA - La Nigeria ha distrutto mercoledì più di un milione di dosi di vaccini Astrazeneca donati qualche mese fa dai paesi sviluppati, ma la cui data di scadenza era molto vicina - a quanto hanno rif ...

