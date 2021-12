Vaccini | mascherine obbligatorie e tamponi sul tavolo del governo | le misure che verranno prese oggi

Advertising

nzingaretti : Da oggi nel Lazio mascherine all’aperto e continua la campagna per i #vaccini. Fermiamo insieme la variante #Omicron - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Andrea Crisanti è critico con le misure adottate dal #governo: 'Il #greenpass ha fallito, i va… - riotta : Mentre i #novax #NoGreenPass insistono nella loro disinformazione avremo un difficile inverno di contagi e malattia… - sheva_gol : @ssainz_55 Ma di quali regole parli? Ancora con ste mascherine che hanno ormai detto tutti che sono inutili? Il 90%… - TeoloMassimo : RT @MMmarco0: @Cartabellotta Smartworking, mascherine FFP2 al chiuso, vaccini, sicurezza nelle scuole e limitazioni per i grandi eventi. So… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini mascherine

Il terzo sono i, che restano la "miglior difesa" (con due terzi dei pazienti in terapia ...Un punto sul quale c'è sostanziale accordo tra le forze politiche, anche perché molte ...Sarà invece valutato subito l'obbligo diall'aperto e diFfp2 in dterminate ... Ma è soprattutto sul vaccino che insiste il premier: "Irestano lo strumento di difesa ...Raffaella Angelini (Ausl Romagna): «Speravamo in un’efficacia maggiore ma se i ricoveri sono un terzo in meno il merito è dei vaccini».Il dottore Renato Costa, commissario dell’emergenza Covid a Palermo, consiglia: “Al massimo, direi, dieci persone a tavola, meglio otto, con il massimo del distanziamento possibile. Quando si è insiem ...