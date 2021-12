Vaccini, la terza dose riduce il rischio di morte del 90%: gli studi dei ricercatori israeliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Uno studio pubblicato sul «New England Journal of Medicine» e coordinato dai ricercatori del Clalit Health Services di Tel Aviv ha dimostrato che le persone che si sottopongono alla terza dose di vaccino hanno un rischio morte più basso del 90% rispetto a chi si è fermato solamente alla seconda. Lo studio è stato fatto prima dell’arrivo della nuova variante Omicron e ha preso in considerazione oltre 800mila ultra-cinquantenni vaccinati con due o tre dosi del vaccino Pfizer/BioNTech nei mesi di agosto e settembre 2021. Dalle analisi è emerso che il tasso di mortalità era molto basso, ma è stata notata una netta differenza tra chi aveva fatto due o tre dosi. Nel gruppo vaccinato con la dose booster sono stati registrati 1,6 decessi per milione per ogni ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Unoo pubblicato sul «New England Journal of Medicine» e coordinato daidel Clalit Health Services di Tel Aviv ha dimostrato che le persone che si sottopongono alladi vaccino hanno unpiù basso del 90% rispetto a chi si è fermato solamente alla seconda. Loo è stato fatto prima dell’arrivo della nuova variante Omicron e ha preso in considerazione oltre 800mila ultra-cinquantenni vaccinati con due o tre dosi del vaccino Pfizer/BioNTech nei mesi di agosto e settembre 2021. Dalle analisi è emerso che il tasso di mortalità era molto basso, ma è stata notata una netta differenza tra chi aveva fatto due o tre dosi. Nel gruppo vaccinato con labooster sono stati registrati 1,6 decessi per milione per ogni ...

Advertising

meb : Un anno fa abbiamo fatto un braccio di ferro contro Speranza per consentire ai farmacisti di fare #tamponi e… - tancredipalmeri : Ho pianto la prima, la seconda, e la terza volta. Perché questo è il senso più profondo dell’Idea di Stato: istitu… - petergomezblog : Terza dose a Cuba, i volontari italiani: “Il nostro booster si chiama Sobrana”. Via ai test: “Vaccini proteici poss… - gael99 : RT @medeadicyta: @queequeg1901 Non funziona neppure con il richiamo ogni 3 mesi. Ci sono ovunque testimonianze di ammalati con terza dose d… - kim__bianco : RT @ImolaOggi: 'I vaccini sono sicuri ed efficaci'... Fauci: 'Gli americani vaccinati anche con la terza dose che decidano di prendere part… -