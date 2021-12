Vaccini, la nuova mappa delle regioni d'Italia: la spinta sulle terze dosi riduce la platea dei No vax (Di venerdì 24 dicembre 2021) Regione che vai, copertura vaccinale che trovi. Da Nord a Sud non tutti gli Italiani hanno risposto allo stesso modo alla chiamata per immunizzarsi contro . In alcune regioni i no vax sembrano più ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Regione che vai, copertura vaccinale che trovi. Da Nord a Sud non tutti glini hanno risposto allo stesso modo alla chiamata per immunizzarsi contro . In alcunei no vax sembrano più ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - Agenzia_Ansa : Con Novavax sono 5 i vaccini anticovid autorizzati in Italia. E' prodotto con una nuova tecnologia, non ha bisogno… - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Nuova variante, nuovo vaccini (che poi saranno sempre gli stessi) nuovi lockdown, nuove restrizioni e altri 2 anni buttati… - MMaXXprIIme : Nuova variante, nuovo vaccini (che poi saranno sempre gli stessi) nuovi lockdown, nuove restrizioni e altri 2 anni… - Moixus1970 : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, la nuova mappa: la spinta sulle terze dosi riduce la platea dei No vax -