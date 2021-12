Vaccini | arriva Novavax | efficacia | somministrazione e date Ecco i dettagli

(Di giovedì 23 dicembre 2021)una nuova arma per combattere il : l'Aifa ha dato il via libera al per gli over 18. La procedura prevede due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra. 'I dati disponibili - rileva la ...

Una simile valutazioneda uno studio analogo della Università di Edimburgo , secondo cui il ...del rischio di ospedalizzazione "sembra essere compensata dalla minore efficacia deicontro ...L'ultima insidiada Omicron. L'altro ieri è stato tracciato il primo caso autoctono: il ... Mentre gli hub deiresteranno aperti anche a Natale e Santo Stefano.Arriva una nuova arma per combattere il Covid: l’Aifa ha dato il via libera al vaccino Novavax per gli over 18. La procedura prevede due dosi a distanza di tre settimane ...I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la zona bianca per la Lombardia. A dare ulteriore conferma, non senza un sospiro di sollievo, il presidente della Regio ...