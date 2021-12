"Vaccinato con terza dose, ma...". Dramma-Covid per Travaglio, Natale rovinato: la confessione a Lilli Gruber | Video (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un Marco Travaglio che flirta sempre più con i no-vax, ancora una volta a Otto e Mezzo, il salottino di Lilli Gruber su La7. I fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 22 dicembre, in cui il direttore del Fatto Quotidiano era ospite in collegamento (si ricorda che recentemente Travaglio aveva detto che non avrebbe fatto vaccinare suo figlio "nemmeno con la pistola puntata alla tempia"). Aa aprire le danze è la Gruber, la quale domanda: "Come passerai le feste? Che precauzioni prenderai? Ognuno se lo chiede, per non mettere a rischio se stessi e gli anziani. Draghi ha detto che le decisioni come sempre verranno prese in base ai dati scientifici...". E Travaglio risponde: "Avevo in programma di andare a Torino dai miei, ma poiché parte della mia famiglia è stata contagiata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un Marcoche flirta sempre più con i no-vax, ancora una volta a Otto e Mezzo, il salottino disu La7. I fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 22 dicembre, in cui il direttore del Fatto Quotidiano era ospite in collegamento (si ricorda che recentementeaveva detto che non avrebbe fatto vaccinare suo figlio "nemmeno con la pistola puntata alla tempia"). Aa aprire le danze è la, la quale domanda: "Come passerai le feste? Che precauzioni prenderai? Ognuno se lo chiede, per non mettere a rischio se stessi e gli anziani. Draghi ha detto che le decisioni come sempre verranno prese in base ai dati scientifici...". Erisponde: "Avevo in programma di andare a Torino dai miei, ma poiché parte della mia famiglia è stata contagiata ...

Advertising

lorepregliasco : Per chi dice 'e i controlli?': ok, ma non può essere una scusa per non attuare misure intelligenti. Anche a parità… - borghi_claudio : Mannaggia, il vaccinato non vuol farsi il tamponcino... povero piccino, ti stai rendendo conto che ti hanno preso i… - borghi_claudio : Oibò... in USA ci stanno ripensando sui medici non vaccinati e a qualcuno è venuto il lievissimo sospetto che un me… - annadelbello1 : RT @fatina909: ?????????? IL CASO DEL CUORE FIOCCO DALLA CAMPANIA Fiocco 3 anni castrato microchip vaccinato compatibile con maschi e femmine n… - fotografaciega : RT @intuslegens: Caro vaccinato. Ti hanno detto che eri immune e libero. Poi ti hanno detto: «ma solo sei mesi, con la terza per sempre». S… -