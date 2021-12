Va in ospedale con un sex toys incastrato nell’intestino: “Stavo facendo una videochiamata con il mio fidanzato, poi ho sentito ‘pop’ e non c’era più” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Era la classica storia a distanza, ero su FaceTime con il mio ragazzo di allora e stavamo facendo una bella chiacchierata sexy e ho pensato che sarei stata un po’ avventurosa. Così ho provato per la prima volta questo dildo anale assolutamente enorme, era il più grande che avessi mai provato, ma poi ho sentito un ‘pop’. Ho pensato che dovesse essere caduto così ho allungato la mano per rimetterlo dentro ma non c’era, quindi ho pensato ‘Dov’è allora?'”. Inizia così il racconto di Rosie Sunshine, ragazza inglese di 20 anni, che, dopo aver letto nei giorni scorsi la notizia che il servizio sanitario inglese spende 350.000 sterline all’anno per rimuovere oggetti finiti dove non dovrebbero stare a causa di giochi erotici, ha deciso di condividere questo episodio accadutole lo scorso febbraio per sensibilizzare sul tema. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Era la classica storia a distanza, ero su FaceTime con il mio ragazzo di allora e stavamouna bella chiacchierata sexy e ho pensato che sarei stata un po’ avventurosa. Così ho provato per la prima volta questo dildo anale assolutamente enorme, era il più grande che avessi mai provato, ma poi houn. Ho pensato che dovesse essere caduto così ho allungato la mano per rimetterlo dentro ma non, quindi ho pensato ‘Dov’è allora?'”. Inizia così il racconto di Rosie Sunshine, ragazza inglese di 20 anni, che, dopo aver letto nei giorni scorsi la notizia che il servizio sanitario inglese spende 350.000 sterline all’anno per rimuovere oggetti finiti dove non dovrebbero stare a causa di giochi erotici, ha deciso di condividere questo episodio accadutole lo scorso febbraio per sensibilizzare sul tema. La ...

