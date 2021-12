Va deserta l’asta per la prima casa romana di Pasolini: il Municipio può ancora fare in tempo a comprarla (Di giovedì 23 dicembre 2021) È andata deserta l’asta per la prima casa romana di Pier Paolo Pasolini, a Rebibbia. Il quartiere si era anche ribellato lanciando persino una petizione per bloccare l’operazione e proporre un museo diffuso nel IV Municipio. Ma per ora non ce n’è stato bisogno. Nell’appartamento al primo piano di via Giovanni Tagliere, 3, lo scrittore e regista visse nei primi anni ’50 e qui scrisse quello che poi diventò l’inizio di Ragazzi di Vita. L’immobile, di proprietà privata, era in vendita all’asta con un prezzo di partenza stabilito a 122.850 euro e un rialzo minimo di 2.457 euro. l’asta è andata deserta. Per il secondo appuntamento si dovrà attendere il prossimo mese di febbraio. LEGGI ANCHE Pasolini, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) È andataper ladi Pier Paolo, a Rebibbia. Il quartiere si era anche ribellato lanciando persino una petizione per bloccare l’operazione e proporre un museo diffuso nel IV. Ma per ora non ce n’è stato bisogno. Nell’appartamento al primo piano di via Giovanni Tagliere, 3, lo scrittore e regista visse nei primi anni ’50 e qui scrisse quello che poi diventò l’inizio di Ragazzi di Vita. L’immobile, di proprietà privata, era in vendita alcon un prezzo di partenza stabilito a 122.850 euro e un rialzo minimo di 2.457 euro.è andata. Per il secondo appuntamento si dovrà attendere il prossimo mese di febbraio. LEGGI ANCHE, ...

