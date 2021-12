Usura ed estorsione, tre arresti della Polizia: i nomi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre persone sono state arrestate ieri dalla Polizia, tra Napoli e San Giorgio a Cremano, per detezione di armi, Usura, tentativo di estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Si tratta di Giuseppe Attanasio, Marco Cozzolino e Luigi Perna. Le indagini della Polizia furono avviate nel luglio 2020 dopo una sparatoria avvenuta via Villa Romana, a Napoli. I tre – secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia, coordinate dalla DDA – sarebbe componenti di un gruppo criminale attivo a San Giorgio a Cremano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tre persone sono state arrestate ieri dalla, tra Napoli e San Giorgio a Cremano, per detezione di armi,, tentativo die lesioni aggravate dal metodo mafioso. Si tratta di Giuseppe Attanasio, Marco Cozzolino e Luigi Perna. Le indaginifurono avviate nel luglio 2020 dopo una sparatoria avvenuta via Villa Romana, a Napoli. I tre – secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla DDA – sarebbe componenti di un gruppo criminale attivo a San Giorgio a Cremano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

