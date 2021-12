Usa, dopo la pillola Pfizer arriva l’ok per quella prodotta da Merck: ridurrebbe i ricoveri Covid del 30% (Di giovedì 23 dicembre 2021) Via libera alla pillola contro il Covid prodotta dalla Merck: la Food and Drug Administration statunitense ha dato l’ok al farmaco antivirale per il Coronavirus dopo che ieri, 22 dicembre, era arrivato un altro via libera, quello per la pillola di Pfizer. L’antivirale Merck, in seguito a uno studio clinico su individui ad alto rischio – riportato dal Daily Mail -, ha dimostrato di ridurre i ricoveri e i decessi di circa il 30%. L’agenzia Usa ha autorizzato il farmaco orale per il trattamento nei pazienti a rischio di malattia grave. L’annuncio arriva mentre i casi, i ricoveri e i decessi negli Stati Uniti sono tutti in aumento; le autorità sanitarie hanno fatto sapere ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Via libera allacontro ildalla: la Food and Drug Administration statunitense ha datoal farmaco antivirale per il Coronavirusche ieri, 22 dicembre, erato un altro via libera, quello per ladi. L’antivirale, in seguito a uno studio clinico su individui ad alto rischio – riportato dal Daily Mail -, ha dimostrato di ridurre ie i decessi di circa il 30%. L’agenzia Usa ha autorizzato il farmaco orale per il trattamento nei pazienti a rischio di malattia grave. L’annunciomentre i casi, ie i decessi negli Stati Uniti sono tutti in aumento; le autorità sanitarie hanno fatto sapere ...

