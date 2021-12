Usa, Biden: “Se in salute pronto a ricandidarmi, tanto più se contro Trump” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per Joe Biden la prospettiva di una riedizione della corsa elettorale contro Trump aumenta il suo desiderio di candidarsi alla rielezione: in un’intervista a ABC News, il presidente americano ha ribadito ancora una volta l’intenzione di candidarsi per la rielezione nel 2024, se in salute. “Sì”, ha risposto alla domanda. “Ma vede, io sono molto rispettoso del destino, il destino è intervenuto nella mia vita molte, molte volte. Se sarò in salute come ora allora correrò di nuovo”, ha detto Biden. E nel caso di una riedizione della sfida contro Trump, Biden – scherzando – si è mostrato ancora più deciso: “Lei sta cercando di tentarmi ora”, ha risposto al giornalista. “Certo. Perché non dovrei correre contro Donald ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per Joela prospettiva di una riedizione della corsa elettoraleaumenta il suo desiderio di candidarsi alla rielezione: in un’intervista a ABC News, il presidente americano ha ribadito ancora una volta l’intenzione di candidarsi per la rielezione nel 2024, se in. “Sì”, ha risposto alla domanda. “Ma vede, io sono molto rispettoso del destino, il destino è intervenuto nella mia vita molte, molte volte. Se sarò income ora allora correrò di nuovo”, ha detto. E nel caso di una riedizione della sfida– scherzando – si è mostrato ancora più deciso: “Lei sta cercando di tentarmi ora”, ha risposto al giornalista. “Certo. Perché non dovrei correreDonald ...

