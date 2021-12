Usa, Biden: mi ricandiderò nel 2024 se sarò in buona salute (Di giovedì 23 dicembre 2021) Joe Biden intende correre alle elezioni del 2024 e le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma il presidente americano in un'intervista ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Joeintende correre alle elezioni dele le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma il presidente americano in un'intervista ...

Usa, Biden: mi ricandiderò nel 2024 se sarò in buona salute Joe Biden intende correre alle elezioni del 2024 e le chance di una sua candidatura aumenterebbero nel caso in cui Donald Trump scendesse in campo. Lo afferma il presidente americano in un'intervista ad

