Uomini e Donne: Verdolini nuovo tronista? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alessandro Verdolini recentemente è stato intervistato da MondoTv24; l’ex corteggiatore di Andrea Nicole ha parlato del suo percorso nel dating show e della possibilità di salire sul trono di Uomini e Donne. Ma cosa avrà raccontato? Scopriamolo insieme. Alessandro Verdolini è stato uno dei corteggiatori di Andrea Nicole; la tronista ha deciso di portare avanti il suo percorso nel dating show solo con lui e con Ciprian. Alla fine però Leggi su solodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alessandrorecentemente è stato intervistato da MondoTv24; l’ex corteggiatore di Andrea Nicole ha parlato del suo percorso nel dating show e della possibilità di salire sul trono di. Ma cosa avrà raccontato? Scopriamolo insieme. Alessandroè stato uno dei corteggiatori di Andrea Nicole; laha deciso di portare avanti il suo percorso nel dating show solo con lui e con Ciprian. Alla fine però

