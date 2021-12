Uomini e Donne, Tina Cipollari: Ecco Chi E’ il Nuovo Fidanzato! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tina Cipollari è di Nuovo fidanzata. Dopo la fine della storia con Vincenzo Ferrara, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne ha ritrovato il sorriso accanto ad Alfredo. E’ stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Ma cosa si sa di questo Nuovo fidanzato? Ecco tutto quello che ha raccontato a tal proposito la nostra Tina! Tina svela il nome del Nuovo fidanzato Tina Cipollari è di Nuovo innamorata. L’opinionista di Uomini e Donne ha un Nuovo fidanzato. A dire il vero lo aveva già annunciato un po’ di tempo fa proprio nel programma di Maria De Filippi, ma del misterioso uomo non si ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 23 dicembre 2021)è difidanzata. Dopo la fine della storia con Vincenzo Ferrara, la vulcanica opinionista diha ritrovato il sorriso accanto ad Alfredo. E’ stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Vero. Ma cosa si sa di questofidanzato?tutto quello che ha raccontato a tal proposito la nostrasvela il nome delfidanzatoè diinnamorata. L’opinionista diha unfidanzato. A dire il vero lo aveva già annunciato un po’ di tempo fa proprio nel programma di Maria De Filippi, ma del misterioso uomo non si ...

