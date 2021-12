Uomini e Donne: Gemma e Tina sfida epica, chi ha vinto? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne sfida epica tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: le due Donne si sono confrontate al centro delllo studio in una gara di ballo. Chi ha vinto? Inizio spumeggiante dell’ultima puntata di Uomini e Donne, puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5: a rendere la puntata memorabile sono state sempre loro, Gemma Galgani e Tina Cipollari che questa volta hanno deciso Leggi su solodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella puntata di ieri ditraCipollari eGalgani: le duesi sono confrontate al centro delllo studio in una gara di ballo. Chi ha? Inizio spumeggiante dell’ultima puntata di, puntata andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5: a rendere la puntata memorabile sono state sempre loro,Galgani eCipollari che questa volta hanno deciso

Advertising

MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - Mov5Stelle : Il #SalarioMinimo può ridurre le disuguaglianze di trattamento economico e contrattuale tra donne e uomini nel mond… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella in videoconferenza con i nostri contingenti impegnati all'estero e in Italia. Un mo… - marcomorini72 : RT @dottorbarbieri: 'Le vittime sono due donne, di 88 e 95 anni, e due uomini, entrambi di 77 anni' TUTTI LEADER NO-VAX, immagino... https:… - 00Zucchi : @CuoreRoberto Penso che sia uguale per uomini e donne: capita ciò per cui si sono lasciati gli spazi affinché accad… -