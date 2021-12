Uomini e Donne: Alessandro Verdolini nuovo tronista? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervistato da MondoTv24 Alessandro Verdolini, che si è fatta conoscere al pubblico nei panni di corteggiatore di Andrea Nicole, ha rivelato come sta dopo la particolare scelta della tronista, che lo ha molto scosso. L’ex volto di Uomini e Donne, però, potrebbe salire a sua volta sul trono? Qualche settimana fa Andrea Nicole Conte, tronista trans di Uomini e Donne che si è fatta molto amare dal pubblico, ha deciso di uscire dal programma con Ciprian Aftim. La modalità di scelta della ragazza, però, è stata un po’ atipica e, infatti, ha fatto storcere il naso ai telespettatori, agli opinionisti e persino a Maria De Filippi. La Conte, infatti, si è presentata in studio per mano con il suo corteggiatore, rivelando di aver passato la notte con lui e di ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervistato da MondoTv24, che si è fatta conoscere al pubblico nei panni di corteggiatore di Andrea Nicole, ha rivelato come sta dopo la particolare scelta della, che lo ha molto scosso. L’ex volto di, però, potrebbe salire a sua volta sul trono? Qualche settimana fa Andrea Nicole Conte,trans diche si è fatta molto amare dal pubblico, ha deciso di uscire dal programma con Ciprian Aftim. La modalità di scelta della ragazza, però, è stata un po’ atipica e, infatti, ha fatto storcere il naso ai telespettatori, agli opinionisti e persino a Maria De Filippi. La Conte, infatti, si è presentata in studio per mano con il suo corteggiatore, rivelando di aver passato la notte con lui e di ...

