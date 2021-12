Una vita anticipazioni: Santiago si prepara ad agire, rapirà Genoveva e Felipe? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Le anticipazioni ci portano ad Acacias 38per la vigilia di Natale: le soap di Canale 5 infatti andranno in onda anche il 24 dicembre 2021. E noi come sempre vi aggiorniamo su tutto quello che accadrà in Spagna! Come avrete visto, alla fine Genoveva ha deciso di fare a modo suo. Non si fida fino in fondo di Felipe e ha studiato un piano che dovrebbe servire per dimostrarle che ha ragione oppure no. Per questo motivo è andata a parlare con Ramon e gli ha chiesto di perdonarla per la scenata che ha fatto pochi giorni prima in strada. L’obiettivo di Genoveva è quello di far credere a Ramon che abbia deciso di fidarsi di Felipe, in modo da capire poi, se in questa storia, c’è qualcuno che la sta ingannando… Ma torniamo ad Acacias 38, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 dicembre 2021) Che cosa succederà nella prossima puntata di Una? Leci portano ad Acacias 38per la vigilia di Natale: le soap di Canale 5 infatti andranno in onda anche il 24 dicembre 2021. E noi come sempre vi aggiorniamo su tutto quello che accadrà in Spagna! Come avrete visto, alla fineha deciso di fare a modo suo. Non si fida fino in fondo die ha studiato un piano che dovrebbe servire per dimostrarle che ha ragione oppure no. Per questo motivo è andata a parlare con Ramon e gli ha chiesto di perdonarla per la scenata che ha fatto pochi giorni prima in strada. L’obiettivo diè quello di far credere a Ramon che abbia deciso di fidarsi di, in modo da capire poi, se in questa storia, c’è qualcuno che la sta ingannando… Ma torniamo ad Acacias 38, ...

