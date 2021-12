Una Vita, anticipazioni 24 dicembre: Miguel vuole spiegazioni da Anabel. Genoveva spia Felipe e Ramòn (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 24 dicembre: come finirà la settimana prima di Natale? Ora ve lo raccontiamo! Una Vita, anticipazioni 24 dicembre: Miguel vuole sapere da Anabel perché Natalia abbia parlato in un certo modo di lei, ma la Bacigalupe … Natalia si è espressa in modo pungente su Anabel in merito al suo comportamento con gli uomini e Miguel vuole sapere il motivo dalla fidanzata. La giovane entra in crisi e risponde che la Quesada è solo invidiosa. Genoveva tende un tranello a Felipe e Ramòn Genoveva vuole scoprire se Felipe abbia davvero perso la memoria e le viene l’idea di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una24: come finirà la settimana prima di Natale? Ora ve lo raccontiamo! Una24sapere daperché Natalia abbia parlato in un certo modo di lei, ma la Bacigalupe … Natalia si è espressa in modo pungente suin merito al suo comportamento con gli uomini esapere il motivo dalla fidanzata. La giovane entra in crisi e risponde che la Quesada è solo invidiosa.tende un tranello ascoprire seabbia davvero perso la memoria e le viene l’idea di ...

