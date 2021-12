Una Vita Anticipazioni 24 dicembre 2021: Miguel mette in guardia Anabel "Attenta a Natalia!" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 24 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Miguel chiede conto ad Anabel dei commenti velenosi fatti da Natalia... Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vediamo ledella Puntata di Unain onda il 24su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che,chiede conto addei commenti velenosi fatti da Natalia...

Advertising

giuliainnocenzi : Giornata storica!VIETATI GLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA PELLICCIA IN ITALIA! Tenere animali rinchiusi nelle gabbie n… - RobertoBurioni : Forse non sapevate che RSV infettando per la prima volta i neonati causa una sindrome respiratoria seria e talvolta… - GassmanGassmann : Le domande di una vita: perché le voci per le pubblicita di profumi, maschili o femminili che siano, hanno sempre u… - 2020Lettydeleon : RT @_DiziLover_: Pensando ancora a queste stupide domande… prima di essere una coppia sono due persone singole, con la propria vita, carrie… - giacomotomei : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO????????????348 6995817??leggete??SAMYR E DAVVERO SPECIALE GUARDATELO,SORRIDE ALLA VITA,NONOSTANTE QUESTA NON GLI ABBIA… -