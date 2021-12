Una vita, anticipazioni 23 dicembre: la confessione di Antoñito (Di giovedì 23 dicembre 2021) Antoñito riceverà una proposta importante e come rivelano le anticipazioni Una vita di oggi, giovedì 23 dicembre, confesserà a Miguel di non sentirsi all'altezza dell'incarico che il Congresso vorrebbe affidargli. Nel frattempo, Marcos ed Aurelio avranno una discussione piuttosto accesa al termine della quale, il Bacigalupe intimerà al rivale di stare lontano da sua figlia. Una vita, trama 23 dicembre: Antoñito fa un'importante confessione a Miguel Antoñito, da quando è diventato deputato con il partito conservatore, ha preso molto sul serio il suo impegno politico al punto tale che ha iniziato a sacrificare la famiglia per il lavoro, suscitando la rabbia di Lolita. Il suo impegno, però, sarà ben visto dai membri del congresso che ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 dicembre 2021)riceverà una proposta importante e come rivelano leUnadi oggi, giovedì 23, confesserà a Miguel di non sentirsi all'altezza dell'incarico che il Congresso vorrebbe affidargli. Nel frattempo, Marcos ed Aurelio avranno una discussione piuttosto accesa al termine della quale, il Bacigalupe intimerà al rivale di stare lontano da sua figlia. Una, trama 23fa un'importantea Miguel, da quando è diventato deputato con il partito conservatore, ha preso molto sul serio il suo impegno politico al punto tale che ha iniziato a sacrificare la famiglia per il lavoro, suscitando la rabbia di Lolita. Il suo impegno, però, sarà ben visto dai membri del congresso che ...

