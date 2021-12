Un tampone per due (dosi): cosa cambia con il decreto Natale dalle mascherine alle restrizioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’antivigilia di Natale combacia con un nuovo Consiglio dei Ministri in cui si discuterà (e si deciderà) delle nuove misure per contenere la nuova ondata di questa pandemia. Oggi, a Palazzo Chigi, è previsto un clima torrido nonostante il freddo che da giorni attanaglia la capitale e tutta l’Italia. Perché le possibilità sono moltissime e non tutti i partiti (come al solito) sono d’accordo tra di loro. Si parla, per esempio, dell’estensione del Super Green Pass al mondo del lavoro (e non solo alle categoria in cui già vige l’obbligo vaccinale), ma anche dell’ipotesi di un tampone obbligatorio per chi ha ricevuto solo due dosi di vaccino per poter accedere a stadi, concerti e discoteche. tampone due dosi, le mosse del governo sui test obbligatori Il tema principale, dunque, è quello di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’antivigilia dicombacia con un nuovo Consiglio dei Ministri in cui si discuterà (e si deciderà) delle nuove misure per contenere la nuova ondata di questa pandemia. Oggi, a Palazzo Chigi, è previsto un clima torrido nonostante il freddo che da giorni attanaglia la capitale e tutta l’Italia. Perché le possibilità sono moltissime e non tutti i partiti (come al solito) sono d’accordo tra di loro. Si parla, per esempio, dell’estensione del Super Green Pass al mondo del lavoro (e non solocategoria in cui già vige l’obbligo vaccinale), ma anche dell’ipotesi di unobbligatorio per chi ha ricevuto solo duedi vaccino per poter accedere a stadi, concerti e discoteche.due, le mosse del governo sui test obbligatori Il tema principale, dunque, è quello di ...

