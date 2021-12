Un Posto al Sole | anticipazioni 24 dicembre | il miracolo di Babbo Natale

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Unaldella puntata di venerdì 24: undipotrebbe cambiare le sorti in casa Giordano. Viola, Patrizio e Diego discutono (via screenshot)Clara ha lasciato Patrizio poco prima dell’arrivo delle feste di: una decisione che ha stravolto il giovane chef. Il fatto scatenante è stata il colloquio tra la ragazza ed Ornella. Per il figlio di Raffaele si tratta di una sorta di “tradimento” da parte dei genitori e non ha intenzione di perdonarli. Cosa succederà in casa Giordano? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Ildi Rossella potrebbe trasformarsi da romantica fuga d’amore a punto di svolta della relazione con Riccardo. Chi è la donna ...