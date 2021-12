Un posto al sole, anticipazioni 23 dicembre: una proposta inattesa (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'atmosfera del Natale continuerà ad accompagnare le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo, come testimoniano le anticipazioni di Un posto al sole di oggi, giovedì 23 dicembre. Innanzitutto, continuerà la vacanza romantica di Rossella e Riccardo a Bolzano, ma qualcuno turberà la serenità del giovane medico. Quest'ultimo ha deciso di invitare la Graziani a trascorrere con lui il Natale fuori Napoli in virtù del momento difficile che la ragazza sta vivendo a livello familiare. Rossella, infatti, ha reagito molto male di fronte alla definitiva separazione dei suoi genitori e ha attribuito a Silvia la causa della fine della loro famiglia. Viste le continue tensioni in casa e la prospettiva di trascorrere le festività natalizie da sola, dopo la partenza di Michele per Milano, la giovane ha deciso di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'atmosfera del Natale continuerà ad accompagnare le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo, come testimoniano ledi Unaldi oggi, giovedì 23. Innanzitutto, continuerà la vacanza romantica di Rossella e Riccardo a Bolzano, ma qualcuno turberà la serenità del giovane medico. Quest'ultimo ha deciso di invitare la Graziani a trascorrere con lui il Natale fuori Napoli in virtù del momento difficile che la ragazza sta vivendo a livello familiare. Rossella, infatti, ha reagito molto male di fronte alla definitiva separazione dei suoi genitori e ha attribuito a Silvia la causa della fine della loro famiglia. Viste le continue tensioni in casa e la prospettiva di trascorrere le festività natalizie da sola, dopo la partenza di Michele per Milano, la giovane ha deciso di ...

